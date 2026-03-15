Общество 15 марта 2026 18:11

Юрист Русяев объяснил, когда ГОСТ становится обязательным

ГОСТ в России по общему правилу не является законом, но в определенных случаях его требования становятся обязательными, и за их невыполнение наступает ответственность. Об этом ТАСС рассказал юрист Илья Русяев.

«По общему правилу ГОСТ в России не равен закону. Обязательные требования к продукции и процессам устанавливает технический регламент, а документ по стандартизации по 162-ФЗ "О стандартизации" создается для добровольного и многократного применения», – пояснил он.

Русяев отметил, что закон одновременно закрепляет добровольность применения стандартов и допускает их обязательность лишь в специально оговоренных случаях. Он связывает распространенное мнение о ГОСТе как о «обязательном минимуме» с нормой закона «О техническом регулировании», согласно которой использование стандартов из специального перечня считается достаточным для соблюдения требований техрегламента.

«Юридически ГОСТ оказывается не единственным, но самым удобным и наименее спорным путем доказать, что продукция или услуга соответствует обязательным требованиям. Именно поэтому бизнес так часто выбирает его по умолчанию», – добавил юрист.

Эксперт выделил ситуации, когда ГОСТ становится обязательным: через публичное заявление производителя, через договор или техническое задание, а также в специально установленных законом случаях.

«Написал на упаковке "соответствует ГОСТ" – и дальше это уже юридически значимое заявление, за которое придется отвечать», – указал Русяев.

«По общему правилу он доброволен, но в ряде специальных режимов обязателен либо напрямую через техрегламент, либо через публичное заявление изготовителя, либо через договор», – заключил он.

