Юрист Русинов объяснил, кто должен травить тараканов в многоквартирном доме

Обработку от тараканов в подъездах и других местах общего пользования многоквартирного дома должна проводить управляющая компания. Об этом в беседе с «Челнинскими известиями» сообщил юрист Сергей Русинов, комментируя спор жителей одного из домов Набережных Челнов.

В редакцию обратилась местная жительница. По ее словам, на придомовой территории дома с согласия общего собрания собственников установили торговые ларьки. С арендаторами заключили договор, согласно которому платежи за размещение объектов поступают в пользу жильцов и могут направляться только на благоустройство дома.

У собственников возник вопрос, можно ли использовать эти средства для обработки помещений от тараканов.

«В управляющей компании сказали, что можно тратить на дезинсекцию. Относится ли эта обработка к квартирам?» – интересуется местная жительница.

Сергей Русинов пояснил, что обработка мест общего пользования от насекомых входит в обязанности управляющей компании. Жители уже оплачивают эту услугу в составе коммунальных платежей, поэтому дополнительно расходовать на нее средства от аренды торговых точек не требуется.

При этом ответственность за санитарное состояние квартир и обработку их от насекомых лежит на собственниках жилья. Такое разграничение, по словам юриста, предусмотрено Жилищным кодексом России.