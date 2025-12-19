news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 декабря 2025 10:22

Юрист разъяснил право вузов корректировать образовательные программы

Читайте нас в
Телеграм

Высшие учебные заведения вправе пересматривать и корректировать образовательные программы в соответствии с федеральным законодательством. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев, его слова приводит «RT».

Он отметил, что, например, МГПУ готов взять на себя финансовые обязательства, связанные с переводом студентов, в том числе компенсировать разницу между стоимостью обучения в других образовательных организациях. По его словам, это означает дополнительные расходы со стороны университета.

Юрист также подчеркнул, что вузы обладают правом самостоятельно определять перечень направлений подготовки, а также открывать или закрывать образовательные программы с учетом потребностей рынка труда. Действующее федеральное законодательство не содержит запретов на такие решения.

#университет
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025