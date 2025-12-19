Юрист разъяснил право вузов корректировать образовательные программы

Высшие учебные заведения вправе пересматривать и корректировать образовательные программы в соответствии с федеральным законодательством. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев, его слова приводит «RT».

Он отметил, что, например, МГПУ готов взять на себя финансовые обязательства, связанные с переводом студентов, в том числе компенсировать разницу между стоимостью обучения в других образовательных организациях. По его словам, это означает дополнительные расходы со стороны университета.

Юрист также подчеркнул, что вузы обладают правом самостоятельно определять перечень направлений подготовки, а также открывать или закрывать образовательные программы с учетом потребностей рынка труда. Действующее федеральное законодательство не содержит запретов на такие решения.