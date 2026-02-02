news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 февраля 2026 08:16

Юрист разъяснил порядок выплат по больничному при уходе за детьми

Читайте нас в
Телеграм

Размер выплат по больничному листу при уходе за ребенком в России зависит от возраста ребенка и продолжительности страхового стажа. Об этом рассказал руководитель юридической практики сервиса «SuperJob» Александр Южалин, его слова приводит «РИА Новости».

При уходе за больным ребенком в возрасте до восьми лет пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% среднего заработка вне зависимости от страхового стажа родителя.

Если ребенку восемь лет и больше, при расчете выплаты уже учитывается страховой стаж. При амбулаторном лечении за первые десять календарных дней пособие выплачивается в размере, который зависит от продолжительности стажа, а за последующие дни – в размере 50% среднего заработка.

При лечении ребенка в стационаре или в условиях дневного стационара размер выплаты полностью определяется страховым стажем.

Размер пособия в зависимости от стажа составляет: при страховом стаже восемь лет и более – 100% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет – 80%, при стаже менее пяти лет – 60%.

Южалин также уточнил, что средний заработок для расчета пособия определяется за два последних календарных года. При этом сумма выплат ограничена максимальными пределами, которые устанавливаются отдельно на каждый год.

#больничный #дети #выплаты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

1 февраля 2026
Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

1 февраля 2026