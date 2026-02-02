Юрист разъяснил порядок выплат по больничному при уходе за детьми

Размер выплат по больничному листу при уходе за ребенком в России зависит от возраста ребенка и продолжительности страхового стажа. Об этом рассказал руководитель юридической практики сервиса «SuperJob» Александр Южалин, его слова приводит «РИА Новости».

При уходе за больным ребенком в возрасте до восьми лет пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% среднего заработка вне зависимости от страхового стажа родителя.

Если ребенку восемь лет и больше, при расчете выплаты уже учитывается страховой стаж. При амбулаторном лечении за первые десять календарных дней пособие выплачивается в размере, который зависит от продолжительности стажа, а за последующие дни – в размере 50% среднего заработка.

При лечении ребенка в стационаре или в условиях дневного стационара размер выплаты полностью определяется страховым стажем.

Размер пособия в зависимости от стажа составляет: при страховом стаже восемь лет и более – 100% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет – 80%, при стаже менее пяти лет – 60%.

Южалин также уточнил, что средний заработок для расчета пособия определяется за два последних календарных года. При этом сумма выплат ограничена максимальными пределами, которые устанавливаются отдельно на каждый год.