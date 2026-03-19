Юрист разъяснил порядок действий, если соседи незаконно оградили парковку во дворе

Если жильцы самовольно установили во дворе парковочные столбики и соединили их проволокой либо цепью, другим собственникам следует обратиться в организацию, обслуживающую дом. Об этом «Татар-информу» сообщил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Нужно обращаться в эксплуатирующую организацию (ЖЭК или ТСЖ), которая должна демонтировать это все. Если же такая мера не работает, то жалоба пишется в территориальное подразделение федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии. Если же установленные столбики еще и мешают подъехать пожарным машинам, то тогда жалобу можно подать в МЧС, если нарушены санитарные нормы – в соответствующую службу», – сказал собеседник агентства.

Юрист также подчеркнул, что жильцам не стоит самостоятельно убирать незаконные ограждения. Лучше зафиксировать нарушение с помощью фото- и видеосъемки. На снимках должны быть четко видны государственный номер автомобиля, а также сами столбики и цепи, которыми перекрыта территория общего пользования.

Он отметил, что разбирать такие конструкции должен сам нарушитель после получения предписания и назначения штрафа.

Соловьев напомнил, что в соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса РФ земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, включая элементы благоустройства и озеленения, находится в общей долевой собственности всех владельцев помещений.

Это означает, что уменьшение общего имущества возможно только при согласии всех собственников. Если же кто-то установил ограждение по собственной инициативе, тем самым он использовал общее имущество в личных целях, что считается незаконным, пояснил специалист.