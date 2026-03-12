news_header_top
Общество 12 марта 2026 15:03

Юрист разъяснил порядок действий, если алкотестер показал опьянение после кваса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если автолюбитель не согласен с показаниями алкотестера, он вправе ходатайствовать о направлении его в медучреждение с целью прохождения повторной проверки, которая включает сдачу биоматериалов. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Напомним, что при употреблении кваса или кефира незадолго до поездки алкотестер может показывать превышение допустимого количества промилле.

«У алкотестера бывают и погрешности: человек может и кефир попить, и вообще ничего не пить, а прибор покажет превышенную норму. В таких случаях водитель говорит, что он не согласен с показаниями, и просит, чтобы его отвезли в медучреждение для повторной проверки и сдачи биоматериалов», – пояснил эксперт.

По его словам, врачи возьмут у водителя анализ крови или мочи, и, если он не употреблял спиртное, это покажут результаты анализов.

#водитель #гибдд #автомобили
