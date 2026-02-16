Юрист разъяснил новые правила работы сервисов рассрочки с апреля 2026 года

В России с 1 апреля 2026 года вступает в силу федеральный закон, регулирующий деятельность сервисов рассрочки и направленный на защиту граждан от неконтролируемого роста задолженности. Об этом в беседе с RT напомнил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

В последние годы крупные маркетплейсы и интернет-магазины активно предлагали покупателям оплачивать товары частями, сообщает эксперт. При этом финансовые посредники не заключали с клиентами договоры потребительского кредита, и их деятельность оставалась вне существующего правового поля. Новый закон призван изменить эту ситуацию.

Как пояснил Хаминский, законодатель стремится предотвратить чрезмерную закредитованность населения и повысить прозрачность условий рассрочки для покупателей, включая информирование о санкциях за просрочку платежей.

Согласно новым нормам, Банк России сформирует реестр операторов сервисов рассрочки. Только компании, включенные в этот реестр, получат право предоставлять рассрочку потребителям, отметил юрист.

Он также обратил внимание на введение предельного размера неустойки — она не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности пользователя.

Кроме того, закон поэтапно ограничивает максимальный срок беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года он составит шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года сократится до четырех месяцев.

Хаминский подчеркнул, что новые правила не распространяются на договоры, заключенные до 1 апреля 2026 года.