Юрист рассказала, в каких случаях нужно менять паспорт из-за внешности

В случае существенного изменения внешности гражданин обязан заменить паспорт. Об этом сообщила член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова, ее слова приводит РИА Новости.

Она уточнила, что такое требование закреплено в Федеральном законе от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и в Положении о паспорте гражданина РФ, утвержденном постановлением правительства от 23 декабря 2023 года № 2267.

По словам Стародубовой, к существенным изменениям внешности относятся изменения, произошедшие в результате болезни или медицинского вмешательства, в том числе пластических операций.