Общество 22 мая 2026 17:27

Юрист рассказала, кто вправе брать отпуск по своему усмотрению

Сотрудник имеет право самостоятельно разделить отпуск на части, если причиной стала болезнь. Об этом «Татар-информу» рассказала юрист Алла Георгиева.

«Также работодатель должен пойти навстречу в этом вопросе несовершеннолетнему работнику, беременной женщине, многодетной матери, родителям, воспитывающим ребенка в одиночку или ребенка с инвалидностью», – сказала собеседница агентства.

Юрист пояснила, что для работников, не относящихся к льготным категориям, разделение отпуска возможно только по договоренности с работодателем. Если руководство откажет в такой просьбе, это не будет считаться нарушением, особенно если график отпусков был утвержден заранее с учетом пожеланий сотрудника, подытожила эксперт.

