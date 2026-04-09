Юрист рассказала, когда грозит уголовная ответственность за рубку деревьев на даче

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Граждане имеют право спиливать деревья как на территории своего дачного участка, так и за его пределами, за исключением случаев, когда на это распространяются ограничения, установленные местными органами власти. Об этом в беседе с «Татар-информом» сообщила доктор юридических наук и почетный адвокат России Людмила Айвар.

Эксперт пояснила, что в ряде населённых пунктов удаление крупных деревьев возможно только после согласования с администрацией или профильными экологическими структурами. В то же время плодовые культуры — такие как яблони, вишни и другие — а также деревья, высаженные самим владельцем участка, как правило, разрешается убирать без получения специальных разрешений.

«Другая ситуация, если участок находится на территории лесного фонда или особо охраняемой природной территории. Тут действует Лесной кодекс РФ и специальные ограничения. Для вырубки даже одного дерева требуется разрешение – это лесорубочный билет, иначе возможна административная или уголовная ответственность. Это ст.8.28 КоАП РФ и ст.260 Уголовного кодекса, соответственно. Даже если земля находится в собственности, ограничения сохраняются», – сказала Айвар

Если же дачный участок находится в границах населённого пункта, где утверждены правила благоустройства, местные нормативы также могут предусматривать ограничения на вырубку деревьев, в том числе на частной территории.

Как отметила юрист, в ряде случаев необходимо получать разрешение, особенно если речь идёт о крупных, редких или ценных породах. За нарушение установленных требований гражданину может грозить административная или уголовная ответственность, чаще всего выражающаяся в штрафах. Кроме того, возможно взыскание компенсации за причинённый ущерб за каждое срубленное дерево по установленным таксам.