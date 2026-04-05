Юрист рассказала, какие условия нельзя включать в брачный договор

Брачный договор может регулировать только имущественные отношения супругов, а включать в него личные обязанности – например, кто готовит завтраки или выполняет другие бытовые задачи – нельзя. Об этом в беседе с ТАСС рассказала преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Гильманова.

Эксперт отметила, что многие граждане ошибочно считают, будто брачный договор в России позволяет полную свободу условий, как в некоторых других странах.

По ее словам, из-за этого нередко допускаются серьезные ошибки: супруги полагают, что могут закрепить в документе любые договоренности и даже ставят их выше закона, включая туда личные и неимущественные обязательства – например, бытовые обязанности вроде приготовления завтраков.

Однако, как подчеркнула Гильманова, по закону брачный договор может касаться исключительно имущества и имущественных прав.

Она добавила, что при этом брачный договор – полезный правовой инструмент, который помогает сделать имущественные отношения между супругами понятными и прозрачными. Однако при его оформлении, по ее словам, лучше обращаться за консультацией к квалифицированным юристам.

Также юрист уточнила, что и в имущественной части у брачных договоров есть ограничения. Особое внимание, как отметила Гильманова, следует уделять понятию «крайне неблагоприятное положение» – это одна из основных причин, по которой такие договоры оспариваются в судах.

Брачный договор не должен ставить одного из супругов в ситуацию, когда он полностью лишается права собственности на имущество, нажитое в браке.