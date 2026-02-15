Юрист рассказала, как заставить соседей убраться в случае антисанитарии

В случае антисанитарного состояния соседней квартиры граждане вправе обращаться в Роспотребнадзор и к участковому уполномоченному полиции. Если же проживающие создают реальную угрозу распространения инфекций, возможно обращение в суд с требованием о принудительном выселении. Об этом РИА Новости рассказала юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Галина Земскова.

По её словам, игнорирование санитарных норм является не просто неаккуратным поведением, а прямым нарушением требований Жилищного кодекса РФ, которое ставит под угрозу законные интересы всех соседей. Антисанитария, как пояснила специалист, нарушает право граждан на комфортные и безопасные условия жизни, создавая риск распространения инфекций, неприятных запахов, появления насекомых и грызунов.

Земскова также напомнила об административной ответственности за подобные нарушения. В соответствии со статьёй 6.4 КоАП РФ, для граждан предусмотрен штраф до 1 тысячи рублей, для юридических лиц — до 20 тысяч рублей.

Для эффективного решения проблемы юрист рекомендует собирать доказательства: фотографии, видеозаписи, акты от управляющей компании. Собранные материалы следует приложить к жалобам в Роспотребнадзор и участковому. В случаях, когда антисанитария носит хронический характер и делает проживание по соседству невыносимым, она советует обращаться в суд. В рамках судебного разбирательства можно требовать не только навести порядок, но и в крайних случаях — принудительного выселения нарушителя.