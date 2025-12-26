Юрист Георгиева рассказала, как получить компенсацию за ущерб авто от плохих дорог

Если автомобиль пострадал из-за ямы или неровного асфальта, водитель имеет право на возмещение ущерба. Для этого необходимо зафиксировать происшествие и собрать документы, рассказала «Татар-информу» юрист Алла Георгиева.

Первым делом, по ее словам, нужно вызвать сотрудников ГИБДД для оформления ДТП.

«Это все равно считается дорожно-транспортным происшествием. Необходимо его сначала зафиксировать, чтоб иметь доказательства, что это не вы сами привели автомобиль в негодность. Сотрудники составят акты, проведут замеры», — пояснила она.

Следующий шаг — оценить нанесенный ущерб. Для этого необходимо обратиться к профессиональному оценщику.

«Собранные доказательства будут являться основанием для подачи претензии. Сначала надо определить, кому принадлежит участок, где произошло ДТП, и отправить собственнику претензию», – добавила Георгиева.

Если виновная организация проигнорирует требование или откажет в выплате, можно обратиться в суд.