Общество 10 декабря 2025 13:44

Юрист объяснила, наступает ли ответственность за покупку незаконно вырубленной ели

Легально приобрести живую ель можно в специализированном питомнике. Об этом «Татар-информу» рассказала юрист Алла Георгиева.

«Для этого есть питомники, которые специально занимаются поставкой, продажей таких елок. Это законные способы. Нужно обратиться в питомник и там оплатить ель», — подчеркнула она.

При этом, по словам Георгиевой, питомники не всегда сами легально вырубают ели. Покупатель в этом случае не несет ответственности за происхождение товара, так как не обязан проверять деятельность продавца.

Что касается покупки елок на стихийных рынках или с рук, то здесь, по словам юриста, покупатель также защищен от претензий. «Люди, которые приобретают ёлочки, никак не страдают, потому что не знают, что должно быть у этого продавца», — пояснила она.

Однако легальность такой торговли зависит от документального подтверждения происхождения деревьев у самого продавца. Проверить это может любой сотрудник полиции. В случае, если продавец не сможет подтвердить законность товара, он понесет ответственность.

#новогодняя елка #незаконная торговля #незаконная деятельность
