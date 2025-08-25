Юрист рассказала, как избежать подводных камней при подписании банковских договоров

Банки напрямую не обманывают клиентов, однако могут умолчать о некоторых условиях договора. Об этом сообщила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, ее слова приводит «NEWS.ru».

Она отметила, что финансовые организации действуют в рамках закона и пользуются тем, что многие граждане невнимательно читают документы. В подобных случаях клиентам стоит внимательно изучать договор и задавать уточняющие вопросы. При прямом обращении сотрудники банков не станут искажать информацию, однако при отсутствии вопросов они могут не раскрыть все детали.

Как сообщила эксперт, наиболее частыми «сюрпризами» для клиентов становятся скрытые комиссии, возможность изменения условий договора в одностороннем порядке, а также регулярные списания средств.