Юрист рассказала, что за кормление птиц на улице можно получить крупный штраф

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если после кормления птиц остаются отходы и неприятный запах, граждане могут получить штраф. Об этом предупредила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека Москвы, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Абзацем».

Она пояснила, что сам факт кормления птиц законом не запрещен, а санкции наступают только в случае, если действия приводят к беспорядку. По словам эксперта, размер штрафа может достигать 250 тыс. рублей для организаций.

Для граждан штраф составляет от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – до 30 тыс. рублей, что регулируется статьей 8.2 КоАП РФ «Нарушение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами».

Айвар добавила, что в России правила кормления птиц мягче, чем в ряде других стран. Так, в Гонконге за кормление голубей можно получить штраф до 100 000 гонконгских долларов, а в Сингапуре запрещено кормить любые виды птиц. Подобные меры также применяются в Италии и Индии.

Эксперт подчеркнула, что кормить птиц можно, но делать это следует аккуратно: если после кормления остаются только перья, нарушений не возникает, а при появлении отходов, запаха и скопления ворон вступают в силу штрафные санкции.