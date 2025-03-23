Юрист рассказала, что будет, если не хватает пенсионных баллов

Для получения страховой пенсии по старости в соответствии с законом № 400-ФЗ необходимо не только достичь пенсионного возраста, но и иметь минимальный трудовой стаж и необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова в своем Телеграм-канале.

На 2025 год установлены следующие требования: минимальный стаж – 15 лет, минимальное количество баллов – 30.

Если на момент выхода на пенсию этих показателей не хватает, страховую пенсию по старости оформить не удастся. В таком случае гражданин сможет претендовать только на социальную пенсию, но получить ее можно лишь спустя 5 лет после достижения пенсионного возраста.

Размер социальной пенсии в 2025 году после апрельской индексации составит 8 824,08 рублей. Дополнительно возможна социальная доплата до уровня прожиточного минимума в регионе.

Важно учитывать, что социальная пенсия выплачивается только неработающим гражданам (ст. 11 Закона № 166-ФЗ). Если человек продолжает трудовую деятельность, выплаты ему не назначаются.