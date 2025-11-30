Юрист рассказал, в каких случаях за размещение гирлянд грозит штраф

За украшение окон, подъездов, дверей и фасадов гирляндами без согласования гражданам РФ могут грозить штрафы до 15 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам юриста, такие действия могут расцениваться как нарушение правил пожарной безопасности или самоуправство, что приводит к административной ответственности: физическим лицам – штрафы до 50 тысяч рублей, организациям – до 400 тысяч. В случае, если украшения привели к порче чужого имущества или навредили здоровью других людей, дело станет уже уголовным.

«Прежде чем украшать подъезд к празднику, рекомендую жителям согласовать свои инициативы с управляющей организацией или советом дома. Это простое действие поможет избежать конфликтов с соседями и серьезных юридических проблем, сохранив новогоднее настроение для всех», – подытожил Хаминский.