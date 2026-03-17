Юрист рассказал, в каких случаях работодатель может законно лишить премии

Премии в российском трудовом праве формально относятся к стимулирующим выплатам, однако на практике для миллионов работников они составляют заметную часть ежемесячного дохода. Об этом в беседе с «RT» сообщил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

По его словам, с 1 сентября порядок выплаты премий существенно изменился. Принятый Федеральный закон обязал работодателей закреплять в локальных нормативных актах виды премий, их размеры, сроки и основания выплат. Там же должны быть прописаны условия начисления, включая зависимость от качества и продолжительности работы сотрудника, а также наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий.

Юрист отметил, что сегодня наиболее распространенной причиной снижения или отказа в выплате премии является дисциплинарное взыскание. При этом, как пояснил он, действуют ограничения, предусмотренные ТК РФ.

В частности, согласно статье 135 кодекса, уменьшить премию можно только за тот период, когда взыскание было применено, и не более чем на 20% от месячной зарплаты. Практика, при которой депремирование распространялось на весь срок действия выговора, теперь противоречит законодательству.

Вторым распространенным основанием для снижения премии Русяев назвал невыполнение показателей премирования. Однако, подчеркнул он, это возможно только в том случае, если такие показатели четко закреплены в документах работодателя.

По его словам, неполностью отработанный премиальный период также может быть законным основанием для уменьшения выплаты, но только если соответствующее правило закреплено в положении о премировании. То же касается увольнения в период премирования.

Как указал юрист, Роструд разъясняет, что если сотрудник выполнил все критерии для получения премии, сам факт увольнения не дает работодателю права удержать выплату.

Русяев напомнил, что лишение премии не предусмотрено в качестве самостоятельного дисциплинарного взыскания. В статье 192 Трудового кодекса перечислены лишь замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям.

Он также обратил внимание, что формулировка о выплате премии по усмотрению руководителя без конкретных критериев после изменений, вступивших в силу осенью 2025 года, не соответствует требованиям законодательства. Если премия указана в трудовом договоре как фиксированная часть оплаты труда, работодатель не может просто прекратить ее выплачивать.

Кроме того, как пояснил юрист, если снижение премии связано с дисциплинарным взысканием, оно должно быть оформлено в соответствии со статьей 193 Трудового кодекса. В частности, работодатель обязан заранее запросить у сотрудника письменное объяснение.

Если процедура оформления взыскания нарушена, такое взыскание может быть отменено, а вместе с ним исчезает и основание для лишения премии. По словам Русяева, в 2026 году правило остается простым: работодатель может законно уменьшить или не начислить премию только в том случае, если основания заранее и четко прописаны в его документах и соответствуют обновленной статье 135 Трудового кодекса.

Все решения, выходящие за эти рамки, могут быть оспорены.