Юрист рассказал, в каких случаях банки могут заблокировать карты

Новые законодательные инициативы по борьбе с кибермошенничеством предусматривают возможность блокировки банковских карт при выявлении подозрительных транзакций. Об этом в беседе с RT сообщил юрист Александр Хаминский.

Он пояснил, что даже в текущем правовом поле банки имеют полномочия приостанавливать операции, вызывающие сомнения. В частности, если клиент пытается снять значительную сумму наличных через банкомат в ночное время, система внутреннего контроля может заблокировать транзакцию до получения подтверждения, что действия совершаются добровольно, а не под давлением мошенников.

Кроме того, Хаминский отметил, что особое внимание может быть уделено крупным переводам через недавно открытые банковские счета. Однако, по его словам, переводы между физлицами в рамках личных или семейных целей, как правило, не вызывают подозрений.

Юрист подчеркнул, что если карта используется в стандартном режиме и не задействована в дропперских схемах или предпринимательской деятельности, гражданам не следует опасаться блокировки средств.