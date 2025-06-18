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Общество 18 июня 2025 20:42

Юрист рассказал, в каких случаях банки могут заблокировать карты

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Новые законодательные инициативы по борьбе с кибермошенничеством предусматривают возможность блокировки банковских карт при выявлении подозрительных транзакций. Об этом в беседе с RT сообщил юрист Александр Хаминский.

Он пояснил, что даже в текущем правовом поле банки имеют полномочия приостанавливать операции, вызывающие сомнения. В частности, если клиент пытается снять значительную сумму наличных через банкомат в ночное время, система внутреннего контроля может заблокировать транзакцию до получения подтверждения, что действия совершаются добровольно, а не под давлением мошенников.

Кроме того, Хаминский отметил, что особое внимание может быть уделено крупным переводам через недавно открытые банковские счета. Однако, по его словам, переводы между физлицами в рамках личных или семейных целей, как правило, не вызывают подозрений.

Юрист подчеркнул, что если карта используется в стандартном режиме и не задействована в дропперских схемах или предпринимательской деятельности, гражданам не следует опасаться блокировки средств.

#банковская карта #Мошенничество #полезная информация
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