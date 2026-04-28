Юрист рассказал, при каких повреждениях нельзя дальше ездить на автомобиле

Существует ряд повреждений, получение которых полностью запрещает эксплуатацию автомобиля, но есть и такие неполадки, с которыми можно доехать до автосервиса с соблюдением мер предосторожности. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников, передает RT.

По словам юриста, доехать до автосервиса можно, если у машины помято крыло, бампер или дверь, имеются царапины, треснул пластик, оторван молдинг, но авто «рулится, тормозит, колеса не задевают кузов, обзор сохранен, световые приборы и регистрационный знак видны».

«Ехать [следует] аккуратно, на малой скорости, желательно днем, без лишних пассажиров, с включенной аварийкой», – подчеркнул специалист.

При этом категорических запретов на эксплуатацию автомобиля всего пять: не функционирует рабочая тормозная система; неисправно рулевое управление; сломана сцепка автопоезда при движении с прицепом; в темное время суток или при недостаточной видимости отсутствует свет фар и задних габаритов; в дождь или снегопад не работает водительский стеклоочиститель.

В таком случае необходим эвакуатор либо ремонт прямо на обочине, обратил внимание Свечников.