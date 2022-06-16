Юрист рассказал об ужесточении требований к получению водительских прав в России

Планируется, что с 1 сентября 2023 года в России ужесточат требования к получению водительских прав. Это, в частности, коснется документов категории D и повторного получения прав для попавшихся на пьяном вождении. Об этом со ссылкой на заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева сообщает агентство «Прайм».

Специалист напомнил, что в настоящее время получить права категории D для управления автобусом может любой гражданин. Однако с внесением изменений они будут выдаваться только тем, у кого имеется опыт вождения легкового либо грузового автомобиля сроком от одного года.

Помимо этого, изменения затронут водителей, ранее попавшихся на пьяной езде или наказанных за отказ от медосвидетельствования. Им запретят проходить экзамен на права в ГИБДД в течение года после решения суда.

Также со следующего года иностранные граждане должны будут обменять национальные водительские права на российские. Заменить их необходимо в течение года после получения вида на жительство. Для этого гражданину потребуется пройти медицинское освидетельствование и ряд других процедур, в частности экзамен по вождению.

«Данные поправки продиктованы жизнью, а некоторые разработаны на основе многочисленных обращений автолюбителей. Планируется, что они вступят в силу с 1 сентября 2023 года», — подчеркнул Соловьев.