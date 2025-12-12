Юрист Георгиева напомнила об ответственности за курение в общественном месте

Несмотря на существующие запреты и штрафы за курение в общественных местах, привлечь к ответственности случайного нарушителя на улице крайне сложно из-за проблем с его идентификацией. Об этом «Татар-информу» сообщила юрист Алла Георгиева.

Как пояснила специалист, курение в подъездах, лифтах, на детских и спортивных площадках запрещено. Наказание за это — административный штраф: от 500 до 1500 рублей за общее нарушение и от 2000 до 3000 рублей — за курение на детской площадке.

«Есть специально отведённые для этого места. А вот, например, лифт, когда там баночка кем-то поставлена, — это нельзя», — отметила она.

Однако ключевая проблема, по словам юриста, — в процедуре привлечения. Идентифицировать нарушителя сложно. Если в подъезде курящего соседа ещё можно установить, то с незнакомым человеком на улице или в парке возникают непреодолимые трудности. Хотя формально можно запросить записи с видеокамер, на практике полиция вряд ли будет заниматься розыском из-за небольшой суммы штрафа.

По словам Георгиевой, реально привлечь нарушителя могут только сотрудники полиции (участковые, патрульные), которые имеют право потребовать документы и составить протокол на месте.