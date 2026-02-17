Юрист рассказал об основных схемах мошенников перед 23 февраля

Представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Валентина Корсунова рассказала о самых популярных мошеннических схемах перед Днем защитника Отечества. Об этом пишут РИА Новости.

«Накануне Дня защитника Отечества россияне совершают большое количество покупок, в том числе на маркетплейсах и в интернет-магазинах, чем непременно пользуются мошенники, распространяя фальшивые предложения», – говорит Корсунова.

Кроме того, мошенники рассылают на почту и мессенджеры рекламу с «выгодными» предложениями, которыми можно воспользоваться после введения данных банковской карты. Корсунова также предупредила, что во вложениях к таким письмам могут скрываться вредоносные программы, которые способны украсть конфиденциальную информацию с устройства, либо получить над ним удаленный контроль.