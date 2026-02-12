Юрист рассказал о рисках, связанных с лайками в соцсетях

Такое незначительное действие, как лайк в социальной сети, может обернуться штрафом, арестом или даже уголовным преследованием с лишением свободы. О нюансах современной отечественной правоприменительной практики рассказал юрист Михаил Салкин, пишет издание «Абзац».

Специалист заметил, что лайк сам по себе необязательно означает одобрение сообщения, но после реакции оно может отобразиться в личном пространстве пользователя. Это могут счесть распространением данных, хотя сам автор реакции может и не знать об этом.

Если правоохранители расценят лайк как одобрение размещенной информации и согласие с ней, как нередко бывает сейчас, пользователю может грозить наказание по статье 20.3 КоАП РФ. Оно подразумевает штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Действие может быть квалифицировано и по статье 20.3.1 КоАП РФ, если публикация, к которой относится лайк, содержит признаки возбуждения ненависти или вражды. Тогда пользователю могут назначить штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.

Если же в оригинальной публикации усмотрят одобрение терроризма (статья 205.2 Уголовного кодекса РФ), то за этим обычно следует обыск и изъятие гаджетов, а наказание может составить до пяти лет лишения свободы. «Риск возникает, например, если поставить лайк под сообщением, где кто-то радуется результату теракта или оправдывает такие действия», – пояснил юрист.

В случае, если лайк сочтут поддержкой действий, направленных против безопасности государства, также возможны обыск и изъятие техники, а иногда и назначение меры пресечения до суда. Часть 2 статьи 280.4 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Салкин добавил, что за интернет-активностью следят как подразделения МВД, специализирующиеся на противодействии экстремизму, так и профильные структуры ФСБ, когда речь идет о публикациях, которые считаются связанными с безопасностью государства.

«Из материалов дел иногда видно, что проводился мониторинг по ключевым словам, но чаще дела начинаются с заявления гражданина, который заметил публикацию или реакцию в Сети. Также работает механизм, когда выявляется один запрещенный материал, а затем устанавливают всех, кто его репостил, комментировал, лайкал и так далее», – объяснил юрист.

Ранее стало известно, что в России суд впервые выписал штраф за лайки под роликами, размещенными на видеохостинге YouTube. Действия жителя Мурманской области были сочтены дискредитацией Вооруженных сил РФ.