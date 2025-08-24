Юрист рассказал о новой схеме мошенничества с программами удаленного доступа

Мошенники все чаще действуют под видом сотрудников банков, технической поддержки или представителей госструктур, убеждая граждан устанавливать программы удаленного доступа и вводить конфиденциальные данные в мобильных приложениях. Об этом сообщил председатель московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов, его слова приводит РИА Новости.

Подобные схемы приводят к оформлению кредитных договоров от имени потерпевших с использованием их биометрических и персональных данных.

Юрист отметил, что такие действия подпадают под статью 159 УК РФ («Мошенничество»), а при использовании IT-технологий и неправомерного доступа к информации применяется также статья 159.6 УК РФ. Судебная практика, по его словам, подтверждает, что получение доступа к цифровому устройству без согласия владельца и последующее заключение договоров расценивается как форма обмана и злоупотребления доверием.

В отдельных случаях, подчеркнул Филатов, может применяться статья 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») или статья 327 УК РФ («Подделка документов»), если злоумышленники прибегают к поддельным бумагам.

С точки зрения гражданского права, кредитные договоры, заключенные под влиянием обмана, могут быть признаны недействительными на основании статьи 178 ГК РФ. Однако банки нередко утверждают, что клиент самостоятельно вводил коды подтверждения и имел физический доступ к устройству, что осложняет защиту интересов пострадавших.

Для оспаривания таких сделок юрист рекомендовал собирать доказательства обмана: записи телефонных разговоров, скриншоты, переписку, показания свидетелей, а также данные экспертиз активности в личном кабинете. Важное значение, по его словам, имеет своевременное обращение в правоохранительные органы.

Филатов напомнил, что с 2022 года россияне могут ограничить возможность оформления кредитов через удаленные каналы, направив заявление в банк или через портал «Госуслуги». Кроме того, он посоветовал включить уведомления обо всех действиях в личном кабинете и регулярно проверять свою кредитную историю.

В случае подозрительной активности, подчеркнул юрист, следует сразу обращаться в банк, полицию и уведомлять Банк России.