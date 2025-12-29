news_header_top
Общество 29 декабря 2025 13:53

Юрист рассказал, можно ли 30 декабря уйти с работы пораньше

Согласно действующим нормам трудового права, 30 декабря в 2025 году не является сокращенным рабочим днем, рассказал в беседе с RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

По словам эксперта, сокращение рабочего дня предусмотрено исключительно для дат, предшествующих нерабочим праздникам, перечень которых установлен Трудовым кодексом. Юрист отметил, что 31 декабря в 2025 году является выходным в результате переноса, но не входит в число праздничных дней, поэтому правило о сокращении рабочего времени накануне праздника на 30 декабря не применяется, однако работодатель имеет право по собственной инициативе отпустить персонал раньше положенного времени.

«Таким образом, требовать сокращения рабочего дня 30 декабря сотрудники не могут, однако многие работодатели идут навстречу коллективам и принимают соответствующие решения самостоятельно, что полностью соответствует действующему законодательству», – подытожил Султанов.

