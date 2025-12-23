news_header_top
Экономика 23 декабря 2025 11:49

Юрист Соловьев объяснил, куда жаловаться на завышенные ценники в такси

Ценообразование в такси зависит от множества факторов, однако иногда, стоимость поездки оказывается запредельной. И в этом случае потребитель вправе пожаловаться на завышение цен. Об этом «Татар-информу» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Тут надо сперва разобраться, кто завысил цену – агрегатор или водитель. Если водитель, то пишем претензию агрегатору, требуем чек, требуем квитанцию, чтобы подтвердить стоимость поездки. Также можем пожаловаться в надзорный орган, это Роспотребнадзор. И если, скажем так, хочется довести дело до конца, то это иск в суд», – рассказал Соловьев.

Если же речь идет о агрегаторе, то обращаться и жаловаться нужно в федеральную антимонопольную службу своего региона.

«Мы понимаем, что у нас сейчас в городах и районах, как правило, один-два основных агрегатора, которые и определяют цену, и конкурентов у них нет. Есть случаи, когда в снегопад, в гололед, там еще какие-то погодные условия, цены вырастают в 5, в 7, в 10 раз, и это, конечно, является злоупотреблением доминирующим положением на рынке», – заявил Соловьев.

Он добавил, что лучше, если жалоба будет коллективная или поступит от общественной организации.

«Нужно активно отстаивать свои права. Если мы будем продолжать показывать, что нас это устраивает, то такая обираловка будет и дальше. А если будет активная позиция у потребителя, то придется подстраиваться тем, кто предоставляет услугу», – заключил юрист.

