Юрист Бакаев рассказал, кто обязан менять разбитое в подъезде окно

Лицо, по чьей вине было разбито окно в подъезде многоквартирного дома, обязано полностью возместить стоимость его восстановления. Об этом в беседе с журналистом «Татар-информа» рассказал юрист Намру Бакаев.

«Если установлено конкретное лицо, например, подросток, который играл в мяч, или взрослый, случайно причинивший ущерб, то вся ответственность — и административная, и материальная — ложится на него или на его законных представителей», — пояснил эксперт.

По его словам, в случае если виновный не установлен, обязанность по ремонту окна переходит на управляющую компанию. УК в этом случае фиксирует факт повреждения, составляет соответствующий акт и организовывает восстановительные работы.

Для привлечения виновного к ответственности и взыскания ущерба необходимо обратиться в полицию для установления личности нарушителя, а затем в суд с гражданским иском.