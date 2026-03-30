Юрист рассказал, когда зрители могут вернуть деньги за билеты в кинотеатр

Шумные соседи, громкие разговоры или шепот в кинозале могут испортить просмотр фильма. Если посетителям не удалось успокоить других зрителей, а сеанс оказался сорван или прерван, россияне вправе потребовать от владельца кинотеатра возврата средств за билеты, сообщил «Абзацу» юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев клуб» Илья Русяев.

Эксперт пояснил, что автоматического права на возврат стоимости билета из-за поведения других посетителей у зрителей нет. Однако статья 29 Закона о защите прав потребителей позволяет предъявить претензии в случае оказания услуги ненадлежащего качества. По словам юриста, под этим понятием чаще всего подразумевается серьезная задержка показа либо полный отказ от демонстрации фильма.

Русяев уточнил, что шум других зрителей в этом перечне прямо не указан, но если он был значительным, администрация не отреагировала на замечания, а просмотр фактически оказался сорван, требование о возврате средств или соразмерном уменьшении цены юридически можно обосновать через конструкцию ненадлежащего оказания услуги.

Юрист отметил, что шансы зрителя вернуть полную стоимость билета возрастают, если он вынужден был покинуть зал или значительная часть сеанса оказалась испорчена. В остальных случаях клиент вправе потребовать возврата части суммы, но сделать это можно после обращения к администратору.

Эксперт добавил, что для любого из этих сценариев полезно зафиксировать факт нарушения и бездействия администрации, сохранить билет и чек, по возможности записать видео или аудио, а затем направить письменную претензию кинотеатру. Если спор дойдет до суда, потребитель при доказанном нарушении может рассчитывать на компенсацию морального вреда, а также на штраф в размере 50% от присужденной суммы в свою пользу. Обычная претензия без обращения к администратору и без доказательств, по словам юриста, обычно не имеет перспектив.