Юрист рассказал, когда работнику обязаны предоставить отпуск за свой счет

Работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет при рождении ребенка, регистрации брака либо смерти близких родственников. Об этом «Татар-информу» рассказал юрист Александр Хаминский.

«Количество предоставляемых дней по этим обстоятельствам ограничены 5 календарными днями», – добавил Хаминский.

Он отметил, что есть отдельные категории граждан и обстоятельства, когда совокупный срок неоплачиваемого отпуска существенно больше, чем при общей норме.

Например, для работающих инвалидов, совокупный неоплачиваемый отпуск будет составлять до 60 дней в году. Кроме того, для участников Великой Отечественной войны и иных категорий военнослужащих отпуск будет до 35 дней, а у работающих пенсионеров по старости – до 14 дней в году.