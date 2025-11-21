Юрист рассказал, какие налоги нужно обязательно оплатить до 1 декабря

К концу ноября россияне обязаны заплатить три вида налогов – на имущество, землю и транспорт, а также доплатить долги по НДФЛ за 2024 год. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на слова генерального директора ЕЮС Андрея Голощапова.

По словам эксперта, после 1 декабря при просрочке платежа начнут начисляться пени, а при сокрытии сведений об имуществе – штраф до 40% от суммы налога.

Голощапов отметил, что, если в прошлом году гражданин приобрел новое имущество и не получил уведомление, ему нужно самостоятельно уведомить налоговую службу до 31 декабря. В случае если имущество было давно и ранее приходили уведомления, а в этом году – нет, то сообщать ничего не нужно. Отсутствие квитанции в этом случае освобождает от ответственности за неуплату.