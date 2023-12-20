Юрист рассказал, какие льготы теряют самозанятые пенсионеры

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, каких льгот рискуют лишиться самозанятые пенсионеры. Напомним, согласно действующему законодательству, самозанятые юрлица платят 6% налога со своего дохода, а физлица – 4%.

Как пояснил эксперт, самозанятые пенсионеры попадают под статус «неработающие». Им пенсию проидексируют по закону в должном объеме. Однако это касается случаев, когда пенсионер не платит взносы на свое пенсионное страхование, а также для него не идет страховой стаж за то время, пишет агентство «ПРАЙМ».

Но, если пенсионер добровольно платит пенсионные взносы, то его относят к «работающим», а соответственно он теряет региональную доплату и индексацию пенсии.

Еще ряд льгот считают по сумме среднемесячного дохода. И деньги с деятельности самозанятого тоже учитывают. В связи с этим, если ваш общий доход больше среднемесячных показателей, то некоторые льготы вы «автоматом» теряете. К слову, одна из них — субсидии на оплату коммунальных услуг, говорит юрист.

При этом самозанятому пенсионеру могут увеличить пенсию до прожиточного минимума. Напомним, в 2023-м он равен 12 363 рублям. Еще есть региональные прожиточные минимумы — они могут быть меньше или больше федерального, в зависимости от субъекта.