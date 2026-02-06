Юрист рассказал, какая помощь положена от государства в трудной жизненной ситуации

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для получения государственной помощи в трудной жизненной ситуации необходимо в первую очередь получить подтверждающие документы (справка МЧС, из больницы и прочее). Об этом «Татар-информу» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«После этого, необходимо подать заявление в органы соцзащиты или МФЦ, подтвердив доход ниже прожиточного минимума. Помощь может включать единовременные выплаты в размере до 100 тыс. рублей при чрезвычайной ситуации, натуральную помощь или социальный контракт», – отметил Хаминский.

Он добавил, что в любом случае для получения помощи необходимо соответствовать определенным требованиям: иметь российское гражданство, иметь прописку в регионе обращения или статус лица «без определенного места жительства», а также подпадать под критерии оказания адресной помощи, установленные в регионе обращения.

По словам Хаминского, одним из эффективных способов помощи в трудной жизненной ситуации является социальный контракт. По своей сути это – государственная мера поддержки для граждан с доходом ниже прожиточного минимума, направленная на преодоление бедности через поиск работы, открытие бизнеса, ведение подсобного хозяйства или обучение.

«По условиям социального контракта, получатель помощи обязан трудоустроиться, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или развить подсобное хозяйство, улучшив свое материальное положение», – подчеркнул юрист.