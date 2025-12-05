За громкий лай собаки в квартире ее владельца могут привлечь к ответственности – юрист

Если лай собаки соседей мешает в ночное время, её владельца можно привлечь к административной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ. Штраф за такое нарушение составляет от 500 до 1000 рублей. Об этом «Татар-информу» рассказал адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.

При этом в дневное время формального запрета на лай нет, но если он откровенно мешает жильцам, можно пожаловаться участковому, в управляющую компанию или Роспотребнадзор.

«Лично я начал бы, конечно, с участкового, написал бы ему заявление. Он должен принять какие-то меры. Даже если никого не привлекут, он может вызвать на беседу хозяев собаки. И даже сама беседа оказывает хорошее профилактические действие», – посоветовал эксперт.

Аграновский добавил, что в каждом регионе, включая Татарстан, существуют дополнительные статьи, которые ужесточают наказание за шум в ночное время от строительных или погрузочных работ. Однако лай собаки попадает под минимальные санкции.