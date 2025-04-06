Юрист рассказал, как законно сократить долги по ЖКХ

Сократить задолженность за жилищно-коммунальные услуги можно с помощью трехлетнего срока исковой давности и корректировки ошибочных расчетов. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова эксперта по ЖКХ, общественного деятеля Дмитрия Бондаря.

По его словам, многие граждане не знают, что в сфере ЖКХ действует ограничение на взыскание долгов – три года. Если управляющая компания обращается в суд с требованием вернуть задолженность за более длительный период, ответчик может подать заявление о пропущенном сроке давности. В таких случаях суд, как правило, отказывает во взыскании долгов за старые периоды и ограничивает взыскание только последними тремя годами.

Однако, как уточнил Бондарь, это не означает полного списания долга. Исковая давность лишь ограничивает возможность его принудительного взыскания. Если дело уже находится в исполнительном производстве, судебные приставы проверяют наличие имущества и доходов у должника. При их отсутствии они могут завершить производство, а управляющая компания – признать долг безнадёжным и списать его.

Нередко встречаются и ошибки в расчетах. Бондарь советует при подозрении на некорректные начисления – например, из-за неправильной площади квартиры, неверных тарифов или технического сбоя – обращаться к поставщику услуг с просьбой сверки. К заявлению необходимо приложить квитанции и документы, подтверждающие расхождения. Если коммунальщики отказываются идти навстречу, можно пожаловаться в жилищную инспекцию или обратиться в суд. По решению суда начисления могут быть пересмотрены и долги, возникшие по ошибке, аннулированы.

В качестве радикального метода решения проблемы эксперт упомянул личное банкротство. Граждане, чей суммарный долг превышает 500 тысяч рублей, имеют право подать заявление в арбитражный суд. Если после анализа имущества и доходов выяснится, что оплатить долг невозможно, его остаток может быть списан. После завершения процедуры банкротства взыскание по старым обязательствам становится невозможным.

Бондарь также рассказал, что происходит с долгами после смерти собственника квартиры. Если гражданин умирает, судебные разбирательства по его личным долгам прекращаются. Однако если наследники вступают в права, они могут унаследовать и задолженность. Если же квартира остается невостребованной, управляющая компания теряет возможность взыскания.

Еще одна частая ситуация – когда покупатель квартиры обнаруживает долги предыдущего владельца. По словам эксперта, суды неоднократно разъясняли, что такие долги закреплены за физическим лицом, а не за недвижимостью. Исключением являются только взносы на капитальный ремонт – они переходят новому владельцу автоматически. Если в договоре купли-продажи не прописано, что покупатель берет на себя долги, взыскать их с него не получится.