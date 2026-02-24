Юрист рассказал, как выявить скрученный пробег при покупке автомобиля

Основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с RT объяснил, как избежать приобретения автомобиля с изменёнными показаниями одометра и что делать, если обман обнаружился после сделки.

По словам эксперта, ни одно приложение или онлайн-сервис не гарантируют стопроцентного выявления скрутки. Однако тщательная проверка перед покупкой и правильное оформление документов позволяют минимизировать риски и сохранить возможность взыскать деньги в случае обмана.

Наиболее весомым доказательством в суде, отметил Русяев, является диагностическая карта техосмотра, в которой есть графа «Пробег ТС». Перед покупкой стоит запросить у продавца несколько таких карт за разные годы и сверить их с текущими показаниями одометра. Если в более ранней карте пробег выше, чем на приборе сейчас, это почти бесспорный признак вмешательства.

Дополнительно юрист рекомендовал обратить внимание на заказ-наряды из сервисных центров, особенно официальных дилеров, где также фиксируется пробег на дату обслуживания. Хотя сервисная книжка сама по себе слабое доказательство, в сочетании с картами и нарядами она укрепляет позицию покупателя.

Отдельный обязательный шаг — зафиксировать пробег в договоре купли-продажи или акте приёма-передачи.

Если скрутку обнаружили после покупки, алгоритм действий зависит от статуса продавца. В случае с автосалоном, дилером или индивидуальным предпринимателем действуют нормы закона о защите прав потребителей. Продавец несёт ответственность за недостоверную информацию о товаре, а покупатель вправе требовать расторжения договора, соразмерного уменьшения цены или возмещения убытков. Претензию следует направлять письменно; если в десятидневный срок требования не удовлетворены, суд может дополнительно взыскать штраф.

Если продавец — физическое лицо, потребительское законодательство не применяется. В этом случае спор регулируется Гражданским кодексом: покупатель может оспорить сделку по основанию существенного заблуждения или обмана, однако придётся доказывать, что информация была искажена умышленно. Срок исковой давности в таких спорах составляет один год с момента, когда покупатель узнал о нарушении.