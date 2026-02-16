Юрист рассказал, как привлечь к ответственности за оскорбления в интернете

Юрист Александр Манько в беседе с «Абзацем» разъяснил, как действовать, если вы подверглись оскорблениям в сети.

Эксперт пояснил, что Кодекс об административных правонарушениях определяет оскорбление как унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме. При этом закон не содержит четких критериев «приличия» — этот вопрос решает судья, при необходимости назначая соответствующую экспертизу.

Манько подчеркнул, «что критика – это законно», однако грубые выпады могут стать поводом для обращения в прокуратуру. В случае подтверждения нарушения обидчику грозит штраф до 10 тысяч рублей.

Юрист рекомендовал собрать доказательства: сделать скриншоты или видеозаписи переписки. Чтобы избежать удаления сообщений, желательно заверить материалы у нотариуса. После этого следует подать заявление в надзорные органы.

Кроме того, пострадавший вправе обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства и потребовать компенсации морального вреда.

Таким образом, интернет-пользователям, полагающим, что в сети можно безнаказанно оскорблять других, стоит знать о предусмотренной законом ответственности.