Юрист рассказал, как оперативно внести изменения в ОСАГО после замены прав

Внести изменения в полис ОСАГО после замены водительских прав можно как лично в офисе страховой компании, так и онлайн. Об этом сообщил юрист Дмитрий Славнов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что современные цифровые сервисы позволяют отправить необходимые данные по телефону или электронной почте, после чего корректировки вносятся оперативно.

Славнов подчеркнул, что с обновлением информации не стоит затягивать. В противном случае инспектор ГИБДД может не суметь идентифицировать полис, и водителю придется связываться со страховой компанией, чтобы подтвердить внесенные изменения в водительское удостоверение.