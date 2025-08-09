news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 августа 2025 09:47

Юрист рассказал, как оперативно внести изменения в ОСАГО после замены прав

Читайте нас в
Телеграм

Внести изменения в полис ОСАГО после замены водительских прав можно как лично в офисе страховой компании, так и онлайн. Об этом сообщил юрист Дмитрий Славнов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что современные цифровые сервисы позволяют отправить необходимые данные по телефону или электронной почте, после чего корректировки вносятся оперативно.

Славнов подчеркнул, что с обновлением информации не стоит затягивать. В противном случае инспектор ГИБДД может не суметь идентифицировать полис, и водителю придется связываться со страховой компанией, чтобы подтвердить внесенные изменения в водительское удостоверение.

#осаго #водительские права #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане единовременную выплату контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей

В Татарстане единовременную выплату контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей

8 августа 2025
Минниханов и Король Малайзии встретили туристов на прогулке по Казанскому Кремлю

Минниханов и Король Малайзии встретили туристов на прогулке по Казанскому Кремлю

8 августа 2025