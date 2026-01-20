Юрист рассказал, как наказывают за созданные с помощью ИИ фейковые новости

Фото: © Салават Камалетдинов /«Татар-информ»

В соцсетях накануне появились сообщения о якобы крупном пожаре в казанском ТЦ «Корстон». В публикациях были размещены изображения с дымом и пожарными машинами. Кроме того, утверждалось, что в здании проводится эвакуация.

В ГУ МЧС России по Татарстану эту информацию опровергли. В ведомстве сообщили, что вызовов в торговый центр не поступало и возгорания не было. Позже выяснилось, что изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта, а само сообщение о пожаре – полностью выдумано.

Юристы напоминают, что авторам подобных фейков может грозить ответственность, вплоть до уголовной.

«Распространение в социальных сетях ложных сообщений о чрезвычайных ситуациях – например, о якобы произошедшем пожаре в торговом центре – не является безобидной шуткой и может повлечь реальную ответственность», – рассказал «Татар-информу» юрист челнинской компании «ЮРФИРМ.РФ» Ильдар Мухаметгареев.

По его словам, в большинстве подобных случаев применяется статья административного кодекса о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации.

Размер штрафов по административной статье составляет до 100 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч – для должностных лиц и до 500 тысяч – для юридических лиц. Как отметил Ильдар Мухаметгареев, для привлечения к ответственности важно доказать, что человек понимал ложный характер распространяемых сведений.

Если же фейковая новость о пожаре, эвакуации или других угрозах приводит к серьезному ущербу, вопрос может перейти в плоскость уголовного права. В таком случае нарушителю грозит до трех лет лишения свободы, а если по неосторожности наступила смерть человека или иные тяжкие последствия – до пяти лет.

«Использование искусственного интеллекта не освобождает от ответственности. Если изображения были сознательно сгенерированы и использованы для введения людей в заблуждение, отвечать будет именно автор публикации», – заключил юрист.