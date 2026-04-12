Юрист рассказал, как наказывают сотрудников за имитацию работы

При подтвержденном факте неисполнения обязанностей, наличии доказательств и соблюдении процедуры работодатель может применить серьезные санкции к подчиненному за имитацию трудовой деятельности, сообщил в беседе с «Абзацем» юрист Ярослав Остапенко.

Эксперт пояснил, что имитация работы не является юридическим термином. Главное – не видимость занятости, а фактическое выполнение трудовых обязанностей. По статье 21 Трудового кодекса РФ работник обязан добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать дисциплину, а работодатель вправе требовать исполнения и контролировать результат.

Оценка строится на объективных критериях: выполнен ли объем задач, соблюдены ли сроки, качество результата. Это фиксируется через ежедневную отчетность, KPI, планы и служебные задания, добавил Остапенко.

Кратковременное снижение темпа или разовый эпизод бездействия сложно квалифицировать как нарушение. Обычно все ограничивается устным замечанием или рабочей беседой. В отдельных случаях возможны замечание, выговор, в исключительных – увольнение. Для применения крайней меры работодатель должен доказать неисполнение сотрудником его обязанностей, а также соблюсти процедуру (статья 193 ТК РФ), включая запрос письменного объяснения, подчеркнул юрист.