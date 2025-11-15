news_header_top
Общество 15 ноября 2025 21:41

Юрист рассказал, как можно рассчитать страховую пенсию

Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» Илья Русяев в беседе с RT рассказал, что размер страховой пенсии в России устанавливается строго по закону.

По словам специалиста, порядок её расчёта закреплён в законе 400-ФЗ и будущая выплата зависит не от лет работы как таковых, а от накопленных пенсионных коэффициентов, которые зависят от уровня официальной зарплаты и уплаченных работодателем взносов.

Русяев отметил, что за год можно заработать максимум 10 коэффициентов, что достигается при зарплате, соответствующей верхней базе взносов. Для получения страховой пенсии необходимо иметь не менее 15 лет стажа и минимум 30 коэффициентов.

«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года

14 ноября 2025
Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

15 ноября 2025