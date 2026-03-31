Юрист рассказал, грозит ли увольнение за первоапрельскую шутку на работе

1 апреля многие сотрудники не рискуют делиться шутками и мемами в рабочих чатах, опасаясь дисциплинарных мер. Однако, по словам юристов, реальные основания для увольнения за безобидную шутку есть лишь формально, а на практике наказание применяется крайне редко.

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов отметил, что многое зависит от характера шутки.

«Чтобы это противоречило правилам внутреннего трудового распорядка, надо прописать все и внести соответствующие изменения. Это не работает автоматически», – подчеркнул эксперт в беседе с «Радио 1».

Он добавил, что при рассмотрении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть поступка, соразмерность наказания и гуманизм.

«Мне кажется, что в случае оспаривания такого дисциплинарного взыскания суд не встанет на сторону работодателя. Я ни разу не слышал, чтобы это привело к каким-либо глобальным последствиям», – заявил Кофанов.