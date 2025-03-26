Юрист рассказал, где начиная с этого года нельзя будет готовить шашлыки

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С 1 сентября 2025 года в России нельзя будет готовить еду и сжигать мусор вне специально отведенных мест. Жарить шашлыки можно будет только в мангале, расположенном на достаточном расстоянии от домов и сухой травы. Об этом рассказал порталу News.ru генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

Специалист сослался на новую редакцию нормативных требований, регулирующих порядок обеспечения противопожарной безопасности, которая вступит в силу как раз с 1 сентября. Она запрещает использовать открытый огонь для приготовления пищи или сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов вне специально приспособленных мест.

Жарить шашлыки по-прежнему будет можно, но только в устойчиво установленном мангале, находящемся не менее чем в пяти метрах от дома и не менее чем в двух метрах от сухой травы или других горючих материалов, пояснил Адамс.

Кроме того, с 1 сентября в подобных ситуациях потребуется использовать только исправное оборудование без прогаров и отверстий. Вводится запрет на разжигание огня в условиях сильного ветра и на оставление костра без присмотра.

Для открытого огня допускается использование либо котлована глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром до одного метра, либо устойчиво установленной металлической или иной негорючей емкости, исключающей выпадение горящих материалов. Место должно находиться в минимум 50 метрах от зданий, 100 метрах от хвойных деревьев и 30 метрах до лиственных, а на частных и садовых участках – не менее чем в 15 метрах от построек. При применении мангала минимальное расстояние до построек сокращается до 5 метров.

Территория вокруг очага должна быть очищена на 10 метров и отделена минерализованной полосой шириной не менее 40 сантиметров, добавил юрист.

«<...> в течение весенне-летнего дачного сезона применяются ранее действующие нормы, не включающие указанные выше запреты. Тем не менее введение новых формулировок уже одобрено на уровне Правительства, и они станут обязательными к соблюдению в предстоящем осеннем периоде», – заключил Давид Адамс.