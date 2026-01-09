Юрист рассказал, что деньги за подарочную карту можно вернуть даже после «сгорания»

Граждане России могут вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат, направив продавцу письменное требование с указанием номера банковского счета для перечисления средств. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский, его слова приводит «РИА Новости».

Не имеет значения, был ли сертификат подарен или приобретен самим покупателем – в обоих случаях он подлежит возврату. Для получения денег юрист рекомендует оформить письменное требование и указать реквизиты счета, на который продавец должен перевести средства. Для возврата понадобится сам сертификат – в бумажном или электронном виде.

Хаминский отметил, что россияне часто сталкиваются с трудностями при возврате средств за подарочные карты после окончания срока их действия, когда сертификат «сгорает», а деньги остаются у магазина.

При этом, как подчеркнул юрист, закон и судебная практика исходят из того, что подарочный сертификат не является товаром. Он лишь дает право приобрести у продавца товары или услуги на указанную сумму. Деньги, полученные при продаже сертификата, считаются предоплатой за будущую покупку.

Юрист также пояснил, что возвращать можно не только полную стоимость сертификата. Если он был использован частично, покупатель имеет право потребовать возврат неиспользованной суммы.

Кроме того, Хаминский рассказал, как действовать в случае отказа продавца. По его словам, в такой ситуации гражданин вправе подать жалобу в Роспотребнадзор или сразу обратиться в суд. Он отметил, что добросовестные продавцы обычно возвращают деньги без споров.

В любом случае в течение трех лет с момента покупки сертификата возврат средств по требованию покупателя является обязанностью продавца.