Юрист рассказал, что делать, если бывший собственник квартиры пытается оспорить сделку

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал, что можно сделать, если бывший собственник квартиры пытается оспорить сделку.

В первую очередь эксперт посоветовал правовые основания такого требования. В большинстве случаев подобные иски вызывают сомнения, так как зачастую речь идет о мошеннических действиях.

Далее стоит привлечь опытных юристов, запросить копии документов о возбуждении уголовного дела и материалы психологических экспертиз. В случае обнаружения признаков обмана необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы и требовать наложения обременений на недвижимость, чтобы предотвратить возврат права собственности.

«Чёткие, напористые действия могут полностью сорвать попытку отъёма квартиры», — подытожил юрист.