Юрист рассказал, чем отличается пенсия работающих и неработающих пенсионеров

Бизнес-консультант и юрист Илья Русяев в беседе с RT рассказал, что методика расчета страховой пенсии для работающих и неработающих пенсионеров идентична: она равна произведению индивидуального пенсионного коэффициента на стоимость балла плюс установленная выплата.

Специалист отметил, что в 2025 году величина балла и фиксированной части определяются правительством, и при первоначальном оформлении пенсии факт трудоустройства не имеет значения. Различия возникают, когда работающим пенсионерам ежегодно начисляются дополнительные баллы за счет взносов работодателя, но не более трех за год. Кроме того, индексация пенсии ранее касалась только неработающих, однако с 2025 года страховые пенсии индексируются и для продолжающих работать.

Наиболее значимое различие, по словам Русяева, заключается в наличии социальных доплат. Так, неработающий пенсионер имеет право на доплату до регионального прожиточного минимума, если его общий доход ниже этой черты. Однако при устройстве на работу эта доплата приостанавливается. В результате, к началу 2025 года средняя пенсия неработающих примерно на 3 тысячи рублей превышает пенсию работающих.

«Формула у них одна и та же, но набор надбавок и порядок повышения после назначения существенно отличаются, и именно это объясняет разрыв в итоговой сумме в выписке из Соцфонда», – подытожил юрист.