Юрист раскритиковал идею создания в России должности военного омбудсмена

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с «Татар-информом» раскритиковал предложение создать в России должность военного омбудсмена.

«В принципе омбудсмен – совершенно не русское слово, а должность уполномоченного по правам человека в свое время создавали по западной модели, включили эту должность в российскую Конституцию», – заявил Соловьев.

Если говорить о создании должности военного омбудсмена, то сейчас это нецелесообразно, уверен собеседник агентства. По его мнению, уполномоченный по правам военнослужащих будет дублировать функции фонда «Защитники Отечества».

«С моей точки зрения, государство, Министерство обороны в первую очередь, фонд «Защитники Отечества», региональные власти, многочисленные общественные организации в совокупности эффективно осуществляют защиту прав военнослужащих», – считает Соловьев.

Он добавил, что проблемы военнослужащих, которые касаются задержек с оформлением документов или неполных выплат, решаются в индивидуальном порядке.

«Если такого военного омбудсмена и надо было делать, то три года назад. Сейчас и опыт, и работа, которая проводится органами власти на всех уровнях, является достаточной, чтобы надежным образом обеспечить права участников СВО, которые сегодня находятся у нас в приоритете», – добавил собеседник «Татар-информа».

Кроме того, уполномоченный по правам военнослужащих – это хоть и персонифицированный институт, но у него должен быть свой аппарат, а это лишние расходы.

«С моей точки зрения, лучше партию дронов закупить или средства радиоэлектронной борьбы отправить на фронт. Гораздо больше пользы нашим бойцам будет от такого решения», – заключил Соловьев.

Накануне в России предложили учредить должность военного омбудсмена, сообщал ТАСС. По словам депутата Государственной Думы Дмитрия Кузнецова, в Координационный штаб помощи военнослужащим и их семьям поступило более 27 тыс. обращений от участников специальной военной операции.

«Статистика свидетельствует о необходимости системных преобразований в целях более эффективного устранения, предотвращения нарушения социальных прав военнослужащих», – приводило слова парламентария федеральное агентство.