Юрист Рамазанова рассказала, за какие фото в соцсетях могут засудить

За публикацию нежелательного снимка в сети нарушителю может грозить штраф до 200 тыс. рублей и даже лишение свободы сроком до двух лет. Об этом заявила юрист Сураё Рамазанова, чьи слова приводит издание Life.ru.

Эксперт отметила, что ответственность за такие нарушения предусмотрены ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Как подчеркнула Рамазанова, после публикации нежелательного фото у человека могут возникнуть проблемы как в личной жизни, так и в карьере. Именно поэтому пострадавшая сторона может подать в суд на обидчика.

Однако в суде истцу придется доказать нарушение его права на частную жизнь или авторских прав, а это бывает крайне сложно сделать, отметила юрист.

Также перед обращением в суд важно учесть следующие факторы:

- основанием для иска является факт того, что вы не соглашались на публикацию фото или прямо попросили её удалить.

- фото расценят как нарушение вашего права на частную жизнь, если снимок сделан в частной обстановке, а вы ожидали конфиденциальности.

- поводом для обращения в суд может стать ущерб вашей репутации или моральные страдания после публикации фото в сети.