Юрист прогнозирует повышение налога на недвижимость в России за 2024 год из-за переоценки

В России средняя стоимость объектов недвижимости увеличилась до 25% - это результат завершения кадастровой переоценки. При этом теперь может повыситься и размер налога на жилье, сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Напомним, что кадастровая стоимость жилья — это база для расчета налога на имущество. Она не совпадает с рыночной и определяется заочно, учитывая район, возраст дома, стройматериалы и состояние экономики в конкретном городе. Как отметил спикер, данные пересчета начнут учитывать, когда будут считать налог на имущество в 2024 году. Соловьев добавил, что срок оплаты налога на недвижимость за 2024-й - до декабря 2025 года, пишет агентство «ПРАЙМ».

Отметим, что сейчас для большинства жилых объектов налог составляет 0,1% от кадастровой стоимости. Если же кадастровая стоимость квартиры составляет более 300 млн рублей, то размер налога – 2%.

Чтобы узнать кадастровую стоимость недвижимости, нужно получить выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Подробности о том, как это сделать, смотрите на сайтах МФЦ, Росреестра или Федеральной кадастровой палаты, а также на «Госуслугах».